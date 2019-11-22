Haberler » Güncel » ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama - Haber

ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Güney Kore'den 4 bin askerini çekeceği iddialarını yalanladı.

22.11.2019 02:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 02:12ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Güney Kore'den 4 bin askerini çekeceği iddialarını yalanladı.
ABD ile Güney Kore arasında yarımadadaki Amerikan askerlerinin masraflarına ilişkin müzakereler devam ederken Güney Kore basını, anlaşma sağlanamadığı takdirde ABD'nin 4 bin askerden oluşan tugaylarından birini buradan çekmeyi planladığını iddia etti.
Pentagon ise iddiayı jet hızı ile yalanladı.
Yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Chosun İlbo gazetesinin ABD Savunma Bakanlığının Kore Yarımadası'ndan asker çekmeyi planladığına ilişkin haberi gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Güney Kore'ye ve halkına ABD'nin derin bağlılığını yinelediğini kaydeden Hoffman şunları kaydetti:
"Bu tür haberler, isimsiz tek kaynağa dayalı haberlerdeki sorumsuz ve tehlikeli hataları ortaya koyuyor. Chosun İlbo'ya haberini derhal geri çekmeleri talebinde bulunuyoruz."
ABD ile Kuzey Kore arasında devam eden Pyongyang'ın nükleer programına ilişkin görüşmeler uzun zamandır Washington ile Seul arasındaki ilişkilere yansıyor.
Esper hafta sonu, Güney Kore ile ortak yapılması planlanan askeri tatbikatı, Kuzey Kore'ye yönelik "iyi niyetlerinden" dolayı ertelediklerini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise Güney Kore'nin ülkede konuşlu ABD askerlerinin masraflarını karşılaması için sağladığı katkıyı artırması talebinde bulunmuş ve bu durum iki ülke arasında yeni müzakerelere yol açmıştı.
Amerikan ve Kore basınına yansıyan haberlerde ABD'nin Güney Kore'den bu parayı yıllık 5 milyar dolara çıkarmasını istediği iddia ediliyor.
Güney Kore yönetimi, 2019'da ABD askerlerinin masrafları içn yaklaşık 1 milyar dolar ödemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kore, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:00 Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:18 Tır'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
02:12 ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
02:11 TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
00:55 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
12:48 AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı'nın asla bir ilgisi yoktur
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
09:47 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor
09:17 Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin erken seçim çağrısına destek verdi
22.11.2019 03:14:27