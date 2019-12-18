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ABD'nin Libya Büyükelçisi: "Rusya'nın Libya'daki çatışmalara dahil olması sivil can kayıplarını...

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Rusya'nın Libya'daki çatışmalara dahil olmasının ardından sivil can kayıplarının arttığını ve krizin bölgesel gerilimi tırmandırdığını söyledi.

18.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:28ABD'nin Libya Büyükelçisi:
ABD'nin Büyükelçisi Richard Norland, 'nın Libya'daki çatışmalara dahil olmasının ardından sivil can kayıplarının arttığını ve krizin bölgesel gerilimi tırmandırdığını söyledi.
Norland, Tunus'un başkentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Libya'da son dönemde artan gerilim ve Rus güvenlik şirketi Wagner Grup üyesi paralı askerlerin çatışmalara dahil olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rus paralı askerlerin darbeci General Halife Hafter saflarında çatışmalara katıldığına işaret eden Norland, "Libya'daki çatışmanın ortaya çıkardığı bölgesel gerilimi kaygıyla izliyoruz. Rusya'nın dahil olması sivil can kayıplarını arttırdı." dedi.
Norland, Libya'daki krize ilişkin askeri bir çözüm olsa bile bunun "yaşanacak sivil can kaybı ve diğer maliyetler göz önüne alındığında bedelinin çok büyük olacağını" dile getirdi.
- Libya'daki uluslararası güçler ve Hafter
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'in, 4 Nisan'da başkent Trablus'u ele geçirmek için uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı saldırı başlatması üzerine ülke şiddet sarmalına sürüklendi.
Aradan geçen sekiz ayda vadettiği "zaferi" elde edemeyen darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı başlattığını duyurdu.
Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 8 kentte seferberlik ilan edildi.
Bölge basınında çıkan haberlerde, Hafter güçlerinin safında yer alan Rus güvenlik şirketi Wagner Grup üyesi paralı asker sayısının giderek arttığı, bunun yanı sıra Sudan ve Afrika'dan da paralı askerlerin bulunduğu sıkça yer almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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