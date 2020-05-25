ABD'nin Lowa kentini hortum vurdu
ABD'nin Iowa eyaletinde meydana gelen bir hortum, bir çiftlik evinin çatısını uçurdu.
25.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:45
ABD'nin Lowa eyaletinin Morse kentinde, nüfusun yoğun yaşamadığı bir bölgede meydana gelen hortum hayatı adeta felç etti. Meydana gelen hortumda bir çiftlik evinin çatısını uçtu. Bölgede nüfusun az olması sebebiyle maddi zarar oluşmayan hortumda, ölüm veya yaralanma olmadığı açıklandı. Çatısı zarar gören evde bulunanların evin bodrumda saklanarak hortumdan kurtuldukları ifade edildi.
Kaynak: DHA
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