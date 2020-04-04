Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte Kovid-19 tespit edildi

ABD'nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

04.04.2020 02:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 02:32
ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte Kovid-19 tespit edildi
ABD'nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.
Maryland Valisi Larry Hogan yaptığı günlük basın toplantısında, eyaletteki 1 yaşından küçük 5 bebeğin Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.
Bebeklerin en küçüğünün henüz 1 aylık olduğuna işaret eden Hogan, "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil." değerlendirmesinde bulundu.
Maryland'de şu anda 2 bin 758 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 42 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Hogan, geçen hafta yaptığı açıklamada Maryland ve Virginia da dahil başkent Washington ve çevresinin Kovid-19 salgının ABD'deki yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Maryland, Hogan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte Kovid-19 tespit edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haberler
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı ’ikinci Bilim Kurulu’ hamlesi Haberler
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var Haberler
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı’ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var

Son Dakika Güncel Haberleri

03:38: Cezayir'den gelen Türk vatandaşlar Tokat'ta karantinaya girdi - Haber 03:29: Ordu'da araç giriş çıkışları durduruldu - Haber 03:28: DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Haber 03:23: Ege Bölgesindeki büyükşehirlerde araç giriş çıkışları durduruldu - İZMİR/MANİSA - Haber 03:23: Cezayir'den getirilen Türk vatandaşları, Tokat'ta yurtlara yerleştirildi - Haber 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak - Haber 00:26: Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız - Haber 00:13: Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı - Haber 00:13: Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı - Haber 00:10: Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber