ABD'nin Maryland Valisi: Türkiye'den dönen kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti Valisi, 2 yeni vakayla yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısının 5'e çıktığını açıkladı. Vali, en son Türkiye'den dönen bir kadınla Mısır ve Tayland seyahati yapan 60'larında bir erkekte Covid-19 görüldüğünü söyledi.
10.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:47
Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti Valisi, 2 yeni vakayla yeni tip koronavirüs (Corona virüs) bulaşan kişi sayısının 5'e çıktığını açıkladı. Vali, en son Türkiye 'den dönen bir kadınla Mısır ve Tayland seyahati yapan 60'larındaki bir erkekte Covid-19 görüldüğünü söyledi.
Maryland Valisi Larry Hogan pazartesi günü yaptığı açıklamada, önceki gün 2 kişide koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi. Toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği eyalette, en son koronavirüsün tespit edildiği iki kişinin daha önceki 3 vakayla bağlantılı olmadığı belirtildi.
Maryland Valisi Larry Hogan pazartesi günü yaptığı açıklamada, önceki gün 2 kişide koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi. Toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği eyalette, en son koronavirüsün tespit edildiği iki kişinin daha önceki 3 vakayla bağlantılı olmadığı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Maryland, Türkiye, Dünya
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