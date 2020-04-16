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ABD'nin Michigan eyaletinde valinin Covid-19 önlemleri protesto edildi

ABD'nin Michigan eyaletinde Başkan Donald Trump destekçisi protestocular, Vali Gretchen Whitmer'ın Covid-19 önlemlerine tepki göstermek için sokaklara döküldü.

16.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:34
ABD'nin Michigan eyaletinde valinin Covid-19 önlemleri protesto edildi
ABD'nin Michigan eyaletinde Başkan Donald Trump destekçisi protestocular, Vali Gretchen Whitmer'ın Covid-19 önlemlerine tepki göstermek için sokaklara döküldü.

ABD'nin Michigan eyaletinde Michigan Muhafazakar Koalisyonu ve Michigan Özgürlük Fonu tarafından Covid-19 salgını nedeniyle Vali Gretchen Whitmer'in getirdiği kısıtlamalara tepki göstermek ve yeniden işe dönmek amacıyla protesto düzenledi. Protestocular alınan önlemlerin ekonomiye zarar verdiğini belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiyi yeniden açma çağrısını ABD bayrağı açarak destekledi.

Eyalet genelinde salgın nedeniyle temel işler dışında kalan sektörlerin kapatılmasına tepki gösteren protestocuların araçlarında kalmaları istenirken, bazıları Michigan Capitol'un basamaklarında Whitmer'in istifasını isteyerek slogan attı. Valinin kararlarına tepki gösteren protestocular araçlarından korna çalarken protestoya arabalarında kalarak katılanlar trafik yoğunluğuna neden oldu.

ABD'deki Covid-19 salgının sıcak noktalarından birisi olan Michigan eyaletinde Covid-19 vaka sayısı 28 bin 59'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 921'e ulaştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Michigan, Güncel
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