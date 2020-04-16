Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

- ABD'nin Michigan eyaletinde valinin Covid-19 önlemleri protesto edildi- Yeniden işe dönmek...

- ABD'nin Michigan eyaletinde valinin Covid-19 önlemleri protesto edildi Yeniden işe dönmek isteyen protestoculardan valiye tepki ABD'nin Michigan eyaletinde Başkan Donald Trump destekçisi protestocular, Vali Gretchen Whitmer'ın Covid-19 önlemlerine tepki göstermek için sokaklara döküldü.

16.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:29
- ABD'nin Michigan eyaletinde valinin Covid-19 önlemleri protesto edildi
Yeniden işe dönmek isteyen protestoculardan valiye tepki
WASHINGTON - ABD'nin Michigan eyaletinde Başkan Donald Trump destekçisi protestocular, Vali Gretchen Whitmer'ın Covid-19 önlemlerine tepki göstermek için sokaklara döküldü.
ABD'nin Michigan eyaletinde Michigan Muhafazakar Koalisyonu ve Michigan Özgürlük Fonu tarafından Covid-19 salgını nedeniyle Vali Gretchen Whitmer'in getirdiği kısıtlamalara tepki göstermek ve yeniden işe dönmek amacıyla protesto düzenledi. Protestocular alınan önlemlerin ekonomiye zarar verdiğini belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiyi yeniden açma çağrısını ABD bayrağı açarak destekledi.
Eyalet genelinde salgın nedeniyle temel işler dışında kalan sektörlerin kapatılmasına tepki gösteren protestocuların araçlarında kalmaları istenirken, bazıları Michigan Capitol'un basamaklarında Whitmer'in istifasını isteyerek slogan attı. Valinin kararlarına tepki gösteren protestocular araçlarından korna çalarken protestoya arabalarında kalarak katılanlar trafik yoğunluğuna neden oldu.
ABD'deki Covid-19 salgının sıcak noktalarından birisi olan Michigan eyaletinde Covid-19 vaka sayısı 28 bin 59'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 921'e ulaştı. - ABD’nin Michigan eyaletinde valinin Covid-19 önlemleri protesto edildi- Yeniden işe dönmek...

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Michigan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Türkiye, ’koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde’ kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Haberler ›› Güncel ››- ABD'nin Michigan eyaletinde valinin Covid-19 önlemleri protesto edildi- Yeniden işe dönmek... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:33: Başkan Beyoğlu kadın semt pazarında denetimlerde bulundu - Haber 13:33: Yerköy'de kursiyerler gönüllü maske üretiyor - Haber 13:33: Bilecik Belediyesinden öğrenci ve velilere eğitim danışmanlık hizmeti - Haber 13:33: Antalya'da ücretsiz maske dağıtım tarihi belli oldu - Haber 13:32: TERÖRİSTLERİN 4 BİN TÜNELİ İMHA EDİLDİ; RASULAYN'DAN CEYLANPINAR'A 500 METRELİK TERÖR TÜNELİ ORTAYA... - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor