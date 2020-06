ABD'nin Milwaukee kentindeki 174 yıllık geleneği bir Türk bozdu

Kaynak: DHA

ABD'nin Milwaukee kentindeki 174 yıllık geleneği bir Türk bozduWashington, (DHA)- ABD'nin Wisconsin eyaletinde Milwaukee'de yerel seçimleri kazanan Türk kadın Ayça Sawa internet üzerinden yemin ederek görevine başladı. Yüzde 50'nin üzerinde oy alarak şehrin önemli görevlerinden Baş Denetçi, Baş Sayman görevine gelen Sawa, 'Milwaukee'nin 174 senelik tarihinde bu rol için ilk kadın olarak seçildim' dedi.ABD'nin orta batı bölgesinin en büyük beşinci şehri Milwaukee'de yerel seçimleri kazanan ilk Türk seçmen Ayça Sawa internet üzerinden yemin ederek görevine başladı. Baş Denetçi, Baş Sayman olarak Milwaukee Belediyesi'nde 1,6 milyar doları denetleyen Sawa, yüzde 50'nin üzerinde oy alarak şehrin önemli görevlerinden birisine geldi.1,6 MİLYAR DOLARI YÖNETİYORDoğduğu şehrin bütçesini denetleyecek olan Ayça Sawa, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Sawa, 'Milwaukee'nin 174 senelik tarihinde bu rol için ilk kadın olarak seçildim. Milwaukee'nin bütçesi 1,6 milyar dolar. Bunun bütün muhasebesini yapıp, her sene finansal tablosunu çıkartıyoruz. Aynı zamanda Milwaukee'nin 7 bin memuru için her 2 haftada bir maaşların ödemesini yapıyoruz ve federal hükümetten gelen paraların hepsinin muhasebesini yapıp doğru kullanılmasını denetliyoruz. Aynı zamanda Belediye Başkanı'nın yaptığı projeler için bağımsız finansal analizlerini yapıp burada Belediye Meclisi'ne götürüp onların kararına yardımcı olmasını sağlayarak tüm şehrin bonolarını satıyoruz. Bir de son olarak Belediye Başkanı'nın bütün departmanlarının programlarını biz denetliyoruz' dedi.YEMİN TÖRENİ İNTERNET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİYemin törenine ilişkin de açıklamalarda bulunan Ayça Sawa 'Yemin törenim çok güzel oldu. Koronanın belki tek pozitif tarafıydı. İnternet üzerinden düzenlendi ve beni yemin ettiren hakim, burada şehirde seçilen ilk kadın hakimdi. Ben de ikinci seçilmiş kadın olarak bu gururu yaşadım. Aynı zamanda internet üzerinden olduğu için Türkiye'den annem ve bütün akrabalarım, Londra'dan abim, Avrupa ve Amerika'dan bütün beni destekleyen arkadaşlarım, Türkler hepsi bağlandı ve 70 kişi izledi, çok duygusal oldu' dedi.GENÇ KADINLARA MESAJ: HAYALLERİNİZİN ARKASINDAN KOŞUNDHA'ya konuşan Sawa, genç kadınlara da mesaj vermeyi ihmal etmedi. Sawa, '2020 yılında hala kadınların böyle yüksek yerlere geç gelmesi bizim yılmamamız gerektiğini gösteriyor. Genç kadınlara mesajım, hayallerinizin arkasından koşun ve devam edin. Başka kadınlara yol açmış oluyorsunuz. Böylece kadınlar birbirlerine yardım etmiş oluyor' ifadelerini kullandı.TÜRKİYE'YE HASRET KALDIABD'ye gelişinden de bahseden Belediyenin Baş Denetçisi, 'Annem ve Babam lisansüstü ve doktora yapmak için Amerika'ya gelmişlerdi. En sonunda 80'lerde Milwaukee'ye gelmişlerdi, babam burada iş bulunca ben de Milwaukee'de doğdum. Ben çok şanslıydım çünkü büyürken annemler her sene bizi Türkiye'ye götürürdü. Babam da Profesör olduğu için bir, iki sene Türkiye'de de okudum. Yazlarımızı da anne tarafım Egeli olduğu için en çok Çeşme'de geçirdik. Bütün kuzenlerimle birlikte plaja giderdik. Türkiye'de en çok Ege'nin güzel denizine ve plajlarına hasret kaldım. Tabii ki mükemmel yemekleri ve en önemlisi ailem. Onlarsız hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor' diye konuştu.