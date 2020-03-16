Menü
Haberler ›› Güncel ››ABD'nin Missouri eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü - Güncel

ABD'nin Missouri eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü

NEW ABD'nin Missouri eyaleti Springfield kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

16.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:22
ABD'nin Missouri eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü
NEW ABD'nin Missouri eyaleti Springfield kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Springfield Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, petrol istasyonuna giren silahlı saldırganın, çalışanlardan ve o anda oradaki müşterilerden 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi.
Olay yerine gelen 2 polisle girilen çatışmada, bir polis memurunun hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı, yaralı polisin hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Zanlının daha sonra içeride kendi silahından çıkan kurşunla öldüğü bilgisine yer verildi.
Yetkililer, silahlı saldırının sebebini henüz bilmedikleri ve olay hakkında incelemelerin sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Missouri, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Güncel
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?