ABD'nin Missouri eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü
NEW ABD'nin Missouri eyaleti Springfield kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
16.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:22
NEW ABD'nin Missouri eyaleti Springfield kentindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Springfield Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, petrol istasyonuna giren silahlı saldırganın, çalışanlardan ve o anda oradaki müşterilerden 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi.
Olay yerine gelen 2 polisle girilen çatışmada, bir polis memurunun hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı, yaralı polisin hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Zanlının daha sonra içeride kendi silahından çıkan kurşunla öldüğü bilgisine yer verildi.
Yetkililer, silahlı saldırının sebebini henüz bilmedikleri ve olay hakkında incelemelerin sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.
Springfield Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, petrol istasyonuna giren silahlı saldırganın, çalışanlardan ve o anda oradaki müşterilerden 3 kişiyi öldürdüğü belirtildi.
Olay yerine gelen 2 polisle girilen çatışmada, bir polis memurunun hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı, yaralı polisin hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Zanlının daha sonra içeride kendi silahından çıkan kurşunla öldüğü bilgisine yer verildi.
Yetkililer, silahlı saldırının sebebini henüz bilmedikleri ve olay hakkında incelemelerin sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Missouri, Güncel
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