25.06.2019 13:38
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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: S-400 teslim edilirse Türkiye F-35 programından çıkarılacak

ABD

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: S-400 teslim edilirse Türkiye programdan çıkarılacak

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rus S-400 savunma sisteminin Türkiye 'ye teslim edilmesi halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını belirtti. Hutchison, bu durumda Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını kullanmasına ya da parçalarını üretmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Yarın yapılacak NATO zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Hutchison "(Türkiye) ile F-35 programını birbirinden ayırmak gerekecek. Rus ekipmanları nedeniyle F-35 savaş uçaklarının sisteminin etkilenmesine izin veremeyiz." dedi.
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Kaynak: Euronews.com
rus , ABD , s 400 , türkiye , Dünya

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