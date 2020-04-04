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ABD'nin New Jersey eyaletinde bayraklar yarıya indirildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için bayraklar yarıya indirildi.

04.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:41
ABD'nin New Jersey eyaletinde bayraklar yarıya indirildi
ABD'nin New Jersey eyaletinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için bayraklar yarıya indirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) korona virüs nedeniyle ölü sayısı 7 bin 402'ye yükseldi.
ABD'nin New Jersey Valisi Phil Murphy, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için bayrakların süresiz olarak yarıya indirilmesini emreden bir genelde imzaladığını duyurdu. Murphy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu, devletimizi vuran en büyük trajedilerden biri. Kaybettiklerimiz ve kaybedeceklerimiz için sürekli ve görünür bir anıta sahip olmalıyız" dedi.
New Jersey eyaletinin bayrağı yarıya indiren ilk eyalet olduğunu belirten Vali Murphy, "Bu, devletimizi ve ulusumuzu vuran en büyük trajedilerden biri ve Covid-19'un toplumumuzda yaşattıklarını unutmamalıyız. Aileler, kaybettikleri sevdiklerinin cenazelerine bile sahip olamadıklarını, bu kayıpların unutulmamasını sağlamak için küçük bir yol ama önemli bir yoldur" ifadelerini kullandı.
ABD'nin New Jersey eyaletinde korona virüs salgınında, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
KORONA VİRÜSÜNDEN ÖLENLERİN SAYISI 7 BİNİ 400'Ü GEÇTİ
Korona virüsün merkezi üssüne haline gelen ABD'de virüs kaynaklı ölümler her geçen gün artıyor. Salgının en fazla görüldüğü New York eyaletinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 935'e, vaka sayısı 103 bin 60'a ulaştı. New York'un ardından en fazla vaka sayısı New Jersey eyaletinde kaydedildi. New Jersey'de hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya, vaka sayısı ise 29 bin 895'e yükseldi. Michigan eyaletinde ise vaka sayısı 12 bin 500 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenler 479 olarak açıklandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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