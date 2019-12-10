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ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı saldırıda bir polis yaralandı

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandı.

10.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:04ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı saldırıda bir polis yaralandı
NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı bir kişinin mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis yaralandı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, silahlı bir saldırganın, Jersey City'de mezarlıkta ateş açması sonucu bir polis omuzundan yaralandı.
Saldırganın kendisine müdahale etmeye çalışan polislere ateş açarak mezarlıktan uzaklaştığı belirtildi.
Yaralı polisin hastaneye kaldırıldığı, bölgede ve çevredeki bazı okullarda ise güvenlik çemberi oluşturulduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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