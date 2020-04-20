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ABD'nin New York kentinde halk 'çatıda sosyalleşiyor?

DHA DIŞ ' ABD'nin New York kentinde halk 'çatıda sosyalleşiyor'ABD, (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline geldiği ABD'nin New York kentinde, evde karantinada olan halk, çareyi çatıya çıkmakta buldu.

20.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:34
DHA DIŞ ' ABD'nin New York kentinde halk 'çatıda sosyalleşiyor'
ABD, (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline geldiği ABD'nin New York kentinde, evde karantinada olan halk, çareyi çatıya çıkmakta buldu. Karantinayı eğlenceye çeviren yüzlerce kişi sosyal hayatı çatıda yaşıyor.
Dünyayı etlkisi altına alan koronavirüs salgınında can kaybının en fazla yaşandığı ülkelerin başında gelen ABD'nin New York kentinde sokağa çıkamayan yüzlerce kişi çatılarda sosyalleşiyor. Karantina uygulamasını eğlenceye dönüştüren New Yorklular çatılarda spor yapıyor, çatıdan çatıya sohbet ediyor, dans ediyor. New York kentinin semalarından dronla çekilen o anlar renkli görüntülere sahne oldu. ABD'nin New York kentinde bugüne kadar koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 451 oldu ABD’nin New York kentinde halk ’çatıda sosyalleşiyor?

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, DHA, Güncel
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