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ABD'nin operasyon düzenlediği IŞİD lideri Bağdadi öldü iddiası

Amerikan birliklerinin Suriye’de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye özel operasyon düzenlediği bildirdildi. Bağdadi’nin operasyonda öldüğü ancak teyit için DNA testinin beklendiği iddia ediliyor.

27.10.2019 11:00ABD'nin operasyon düzenlediği IŞİD lideri Bağdadi öldü iddiası
Amerikan birliklerinin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye Suriye'de özel operasyon düzenlediği bildirildi. Bağdadi'nin operasyonda öldüğü ancak teyit için DNA testinin beklendiği iddia ediliyor.

Amerikan televizyonu CNN ve Reuters ajansı Amerikan askerlerinin IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'ye Suriye'nin İdlib kentinde özel operasyon düzenlediğini duyurdu. Aynı kaynaklara göre Bağdadi öldü; ancak bu durum DNA testinden sonra açıklığa kavuşacak. Irak devlet televizyonu da Bağdadi'nin yerinin tespit edilmesine Irak istihbaratının yardım ettiğini bildirdi.
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Suriye, Işid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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