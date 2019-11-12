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ABD'nin orta batı kesimi soğuk havanın etkisi altında

ABD'nin orta batı eyaletleri soğuk ve dondurucu havanın etkisi altına girdi.

12.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:04ABD'nin orta batı kesimi soğuk havanın etkisi altında
ABD'nin orta batı eyaletleri soğuk ve dondurucu havanın etkisi altına girdi.
Yetkililer, ve eyaletlerinde kar ve soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarında, biri çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kar yağışı nedeniyle Illinois eyaletinin Chicago kentinde O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 1200 uçuş iptal edildi.
O'Hare Havalimanı'nda buzlanma nedeniyle bir uçağın pistten çıktığı, uçaktaki 41 kişinden yaralanan olmadığı belirtildi.
Meteoroloji yetkilileri, Indiana, Michigan ve Vermont eyaletlerinin bazı bölgelerinde kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Kansas, Güncel

Kaynak: AA

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