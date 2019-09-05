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Abd'nin orta doğu özel temsilcisi jason greenblatt istifa etti

ABD'nin Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, istifa etti.

05.09.2019 19:11 Abd'nin orta doğu özel temsilcisi jason greenblatt istifa etti
ABD'nin Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, istifa etti. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından temsilciye teşekkür etti.

Jason Greenblatt'in istifası ardından sosyal medyada açıklama yapan Donald Trump, "Yönetimimde neredeyse 3 yıl sonra, Jason Greenblatt özel sektörde çalışmaya devam edecek. Jason, sadık ve harika bir arkadaş ve fantastik bir avukat oldu. İsrail'e ve İsrail ile Filistinliler arasında barış arayışına olan bağlılığı unutulmayacak. Onu özleyeceğiz. Teşekkürler Jason!" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Orta Doğu, Dünya

Kaynak: DHA

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