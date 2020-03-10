ABD'nin özel temsilcisi Halilzad: "Taliban'la esir takası Afganlar arası müzakerenin yolunu açacak"
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, "Taliban ile esir takasının Afganlar arası müzakere yolunu açacağını" söyledi.
10.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:50
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, "Taliban ile esir takasının Afganlar arası müzakere yolunu açacağını" söyledi.
Halilzad, yaptığı açıklamada, halk destekli bir ulusal müzakere heyetinin kurulmasının önemine işaret etti.
Özel temsilci, "Taliban ile esir takası Afganlar arası müzakere yolunu açacaktır." dedi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün yemin töreninde yaptığı konuşmada, Taliban mahkumlarının serbest bırakılması için bugün karar çıkaracağını açıklamıştı.
Taliban'dan esir takası açıklaması
Öte yandan, Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, ABD-Taliban anlaşması kapmasında yapılacak esir takası konusunda ABD yetkililerine mahkum listesi verdiklerini belirtti.
Verilen listeye göre Taliban mahkumlarının serbest bırakılmasını istediklerini ifade eden Şahin, listenin dışında bir serbest bırakma olmasını kabul etmediklerini kaydetti.
Halilzad, yaptığı açıklamada, halk destekli bir ulusal müzakere heyetinin kurulmasının önemine işaret etti.
Özel temsilci, "Taliban ile esir takası Afganlar arası müzakere yolunu açacaktır." dedi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün yemin töreninde yaptığı konuşmada, Taliban mahkumlarının serbest bırakılması için bugün karar çıkaracağını açıklamıştı.
Taliban'dan esir takası açıklaması
Öte yandan, Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, ABD-Taliban anlaşması kapmasında yapılacak esir takası konusunda ABD yetkililerine mahkum listesi verdiklerini belirtti.
Verilen listeye göre Taliban mahkumlarının serbest bırakılmasını istediklerini ifade eden Şahin, listenin dışında bir serbest bırakma olmasını kabul etmediklerini kaydetti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :ABD'nin özel temsilcisi Halilzad: "Taliban'la esir takası Afganlar arası müzakerenin yolunu açacak"
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel
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