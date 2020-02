ABD'nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. Paterson Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora, düzenlenen yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.ABD'de Türklerin yoğun olduğu New Jersey eyaletindeki Paterson kentine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. Troy Oswald'ın emekli olmasının ardından boşalan koltuğa şehrin yeni emniyet müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediye binasında düzenlenen törenle Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Yemin törenine Amerikalıların yanı sıra, ABD'de faaliyet gösteren Türk Dernek Başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 32 yıldır Paterson Emniyetinin çeşitli kademelerinde görev yapan Baycora, 150 bin nüfuslu şehrin emniyet birimini yönetecek.Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh yemin töreninde yaptığı açıklamada, "Emniyet Müdürü Baycora, Paterson Polis Departmanının her kademesinde çalışan dürüst bir polis. Paterson'da yaşayanların güvende olmasını sağlamak bizim önceliğimiz. Şef Baycora'nın geçmişi tertemiz. Polis departmanımızın büyümesi ve teknolojik olarak yenilenmesi için liderlik edecek biri" ifadelerini kullandı.Baycora ise yaptığı konuşmada Paterson'un yarım yüzyıllık evi olduğunu belirterek, "Bu şehri seviyorum. Paterson, etnik gruplarıyla, çoğulcu yapısıyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla gerçek Amerika'dır" dedi. Paterson şehrine hizmet etmekten mutluluk duyacağını, şehri suç ve uyuşturucudan kurtarmak ve daha güvenli bir şehir haline getirmek için çok çalışacağını anlatan Baycora, Türk olmasından ve doğduğu ülkeden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Baycora, "Bugün çok mutluyum. Burada yaşadığımız olay, dünyanın neresinden gelirseniz gelin, bu ülkede fırsatlar olduğunun ispatıdır" şeklinde konuştu.Türk kökenli emniyet müdürünün yemin törenine Türk Amerikan toplumu yoğun ilgi gösterdi. Salona giremeyenler dışarıda Paterson şehrinin yeni Emniyet Müdürü İbrahim Mike Baycora'yı tebrik etmek için beklerken, tören dua edilmesiyle son buldu.Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen İbrahim Mike Baycora, Paterson şehrinde büyüdü. New Jersey Rutgers Üniversitesinde kimya mühendisliği bölümünü bitiren evli ve iki çocuk babası Baycora, 1988 yılında Paterson Polis Teşkilatı'na katıldı.(İHA)