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ABD'nin Pekin Büyükelçisi, Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hong Kong'daki protestoculara karşı sert tutumundan dolayı Çin yönetimini sorumlu tutan 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası' başlıklı tasarıyı imzalamasının ardından, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ın Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

28.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:30ABD'nin Pekin Büyükelçisi, Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hong Kong'daki protestoculara karşı sert tutumundan dolayı Çin yönetimini sorumlu tutan 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası' başlıklı tasarıyı imzalamasının ardından, ABD'nin Büyükelçisi Terry Branstad'ın Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Xinhua Ajansı'nda yer alan habere göre, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad, Trump tarafından imzalanan yasa tasarısı nedeniyle Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı ve bu yasanın şiddetle protesto edildiği belirtildi.

Öte yandan Çin'in Dışişleri Bakanlığı tarafından Trump'ın imzaladığı tasarıya ilişkin yapılan açıklamada, 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası' başlıklı tasarının Çin'in iç işlerine ciddi bir müdahale olduğu vurgulanarak; "Bu aynı zamanda uluslararası kanunun ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normların ihlalidir. Çin hükümeti ve halkı bu kadar boş hegemonik eylemlere şiddetle karşı çıkıyor. ABD'ye hatırlatmak isteriz ki Hong Kong Çin'in bir parçasıdır ve Hong Kong'un meseleleri, hiçbir yabancı hükümetin ya da gücün müdahale etmemesi gereken Çin'in iç işleridir" ifadelerine yer verildi.

BEYAZ SARAY TASARININ İMZALANDIĞINI DUYURDU

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, daha önce Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve Hong Kong'daki protestoculara karşı sert tutumundan dolayı Çin yönetimini sorumlu tutan 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası' başlıklı bir tasarının ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandığı belirtildi. Bununla birlikte Hong Kong'a belirli polis ekipmanlarının ihracatını yasaklayan bir tasarının da imzalandığı bildirildi.

TRUMP: TASARIYI SAYGIMDAN DOLAYI İMZALADIM

Trump, tasarının imzalanmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Hong Kong'a yönelik politikasını belirten bu iki tasarıyı imzaladığını duyurarak; "Bu tasarıyı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hong Kong halkına olan saygımdan dolayı imzaladım. Bu tasarı, Çin ve Hong Kong'un liderleri ve temsilcilerinin aralarındaki farklılıklarını dostane bir şekilde çözerek, uzun süreli barış ve refaha yol açmasını amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya

Kaynak: DHA

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