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ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı

Koronavirüsün merkez üssü ABD'nin dev giyim perakendecisi J.Crew Group, koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle konkordato ilan etti. Şirket bu süreçte müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

05.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:17

Amerikan perakende şirketi J.Crew Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,65 milyar dolarlık borcun öz kaynağa dönüştürülmesi için borç verenlerle anlaşma yapıldığı kaydedildi.

ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı

HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEK

Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen J.Crew Group Üst Yöneticisi (CEO) Jan Singer, borç verenlerle yapılan anlaşmanın, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına şirket için kritik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Singer, bu süreçte müşterilere hizmet sunmaya devam edileceğini belirterek Kovid-19 salgınından kaynaklanan olağanüstü koşullarda dahi tüm operasyonları günlük olarak sürdüreceklerini vurguladı.

ABD’nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Etiketler: Singer, Ekonomi, Güncel, Haber

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