Haberler » Ekonomi » ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet artış gösterdi.

25.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:08ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet artış gösterdi.?
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet artarak 676'ya yükseldi.
Perşembe günü 62,04 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,62 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 54,20 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 55,59 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:20  Spot piyasada elektrik fiyatları
14:13  Adıyaman'daki tutuklular hasar nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı
14:13  Polonya İhalesini Karsan kazandı
14:08  Avdagiç: Depremin yaralarını sarmak için göreve hazırız
14:06  Spot piyasada doğal gaz fiyatları
25.01.2020 14:28:50