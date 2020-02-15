Haberler » Ekonomi » ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artış gösterdi.

15.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:32ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 678'e yükseldi.
Perşembe günü 56,34 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 57,33 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 52,23 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 51,42 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
09:34  O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli?
09:34  O Ses Türkiye finalisti Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli?
09:33  O Ses Türkiye Eyüp Sultan Aylar kimdir? Eyüp Sultan Aylar nereli, kaç yaşında?
09:00  O Ses Turgut Çıngı kimdir? Turgut Çıngı nereli, kaç yaşında?
15.02.2020 09:36:57