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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 19 adet azaldı.

21.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:54
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 19 adet azaldı.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 14-20 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 19 adet azalarak 664'e geriledi.
Perşembe günü 28,47 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 27,38 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 23,66 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 25,91 dolardan kapanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

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