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ABD'nin petrol stokları arttı, fiyatlar düştü

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin petrol stoklarının haftalık olarak yükseldiğini açıkladı.

27.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:20ABD'nin petrol stokları arttı, fiyatlar düştü

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin petrol stoklarının haftalık olarak yükseldiğini açıkladı.

API, ham petrol stoklarının 22 Kasım ile biten haftada 3,639,000 varil yükseldiğini belirtti. API verilerine göre, aynı dönemde benzin stokları 4,378,000 varil yükselirken, rafine edilmiş hampetrol miktarında da 665.000 varil düşüş ölçüldü. API, ABD'nin Oklahoma'daki merkezi ise rezervlerin 516,000 varil gerilediğini açıkladı.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki yüksek miktarlarda yükselişin ardından geriledi; ancak, ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanacağına dair beklentiler fiyatlardaki daha fazla düşüşü sınırladı.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 22.0 artarak varil başına yüzde 64.14 dolara yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

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