ABD'nin Petrol Üretiminde Yeni Rekor

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ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 12,1 milyon varile ulaşarak yeni bir rekor kırdı.ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 104 bin varil arttı.Günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 4 bin varil, diğer eyaletlerde 100 bin varil yükseldi. Bu artışla ülkenin ham petrol üretiminde son 59 haftada 45 kez yükseliş görüldü.Böylece, 16-22 Şubat haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de 12,1 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.Ülkede günlük ortalama ham petrol üretimi 3-9 Kasım haftasında 11,7 milyon varile, 5-11 Ocak haftasında 11,9 milyon varile, 9-15 Şubat haftasında ise 12 milyon varile ulaşmıştı.EIA'nın "Şubat 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.Ham petrol stokları azaldıEIA, ABD'deki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8,6 milyon varil (yüzde 1,9) azalışla 445,9 milyon varile gerilediğini açıkladı.Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 3,7 milyon varil artmıştı.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 649,1 milyon varilde sabit kaldı.ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,9 milyon varil (yüzde 0,7) azalışla 254,9 milyon varile düştü. Piyasa beklentisi 1,7 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Ülkede benzin stokları bir önceki hafta 1,5 milyon varil azalmıştı.