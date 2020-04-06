Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması

ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekter Vekili Thomas Modly, ABD Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta koronavirüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istemesinin ardından görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier'i ihanetle suçladı.

06.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:02

ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekter Vekili Thomas Modly, görevden alınan "USS Theodore Roosevelt" Uçak Gemisi kaptanı Brett Cozier'i ihanetle suçladı.

Modly, Roosevelt Uçak Gemisi personeline bir mektup yazarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine geminin boşaltılması talebine ilişkin mektubu basına sızdığı gerekçesiyle görevden alınan kaptan hakkında açıklamalarda bulundu

Cozier'in mektubu güvenli olmayan bir e-mail ile 20'den fazla kişiye yolladığını hatırlatan Modly, "Yaşadığımız bilgi çağında gönderdiği bu e-mailin kamuoyuna sızdırılacağını düşünmemişse bana göre bu gemiye kaptanlık etmek için ya çok naif veya çok aptaldır. ya da başka bir alternatif var bunu kasıtlı olarak yaptı." ifadesini kullandı.

Modly, kaptanın kendisine doğrudan ulaşabildiği halde bunu yapmadığına dikkat çekerek, "Bu benim ve komuta zincirinin kendisine duyduğu güvene ihanetti. Bu ayrıca bir ihanetti çünkü bu mektubu kamuoyuna sızdırarak Washington DC'de büyük bir tartışmaya neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

KAPTANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan bu hafta sonu gemiden ayrılırken gemi personelinin tezahüratlarıyla uğurlanan Cozier'in, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Cozier'in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Diğer taraftan, bu sabah itibarıyla Roosevelt Uçak Gemisi'nde Kovid-19'a yakalanan personel sayısı 173'e çıktı.

Yaklaşık 5 bin askerin görevli olduğu gemide yaklaşık 2 bin asker karaya çıkarıldı.

Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), şu an kadar bin 435 asker, 398 bakanlık bünyesinden görevli sivil memur, 336 asker aile bireyi ve 177 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2 bin 364 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha!
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın merkez üssü ABD’de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Fransa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı Haberler
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Haberler
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Türkiye’de Kovid-19’dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor! Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor!
Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:28: Keşan'da köy, belde ve ilçeler arası ulaşım 15 gün süreyle durduruldu - Haber 21:28: Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 70 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 21:27: Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü - Haber 21:26: Bakan Soylu: Zorunlu yardım diye bir şey olamaz - Haber 21:26: İstanbul Adliyesinde yeni korona virüs tedbiri - Haber 21:10: Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı - Haber 21:04: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber 19:50: Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber