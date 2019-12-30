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ABD'nin saldırısını kınayan Sistani'den "Irak'ın egemenliğine saygı duyun" çağrısı

Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, ABD'nin, Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarına ait üslere yönelik saldırılarını kınayarak, ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

30.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:32 ABD'nin saldırısını kınayan Sistani'den
Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, ABD'nin, Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarına ait üslere yönelik saldırılarını kınayarak, ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
Sistani, resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamasında, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısını kınadı. "Resmi Irak kuvvetlerine bağlı savaşçıların hedef alındığını" savunan Sistani, Irak'ın egemenliğine saygı duyulması gerektiğini belirtti.
Şii dini merci Sistani, bazı grupların yasa dışı faaliyetlerinin saldırıya gerekçe gösterildiğine işaret ederek, "Bu yasa dışı uygulamalarla ilgilenecek tek makam yalnızca resmi Irak makamlarıdır." ifadelerini kullandı.
Irak resmi güçlerinin ülkedeki güvenlik tehditlerine karşı gereken önlemleri alacağını ve bu bahaneyle ülkenin iç işlerine karışılmaması gerektiğini vurgulayan Sistani, açıklamasında "Bölgesel ve uluslararası hesapları görmenin yeri Irak değildir." ifadelerine yer verdi.
Kriz durumları dışında siyasi konulara ilişkin nadiren açıklama yapan Sistani'nin görüşleri, Irak'ta özellikle Şiiler tarafından önemle takip ediliyor.
ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı
ABD Savunma Bakanlığı dün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

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