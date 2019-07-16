16.07.2019 20:25
Haberler» Güncel» Haber

ABD'nin Savunma Bakanı adayı Esper'den S-400 açıklaması

ABD

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının yanlış bir karar olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının yanlış bir karar olduğunu savundu.
ABD Kongresi'nin silahlı hizmetler komitesinde senatörlerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almasını değerlendirdi. Türkiye'nin uzun zamandır NATO üyesi olan oldukça kabiliyetli bir müttefik olduğunu vurgulayan Esper, "Öte yandan S-400 hakkında aldıkları karar yanlış ve hayal kırıklığı oluşturuyor" düşüncesini savundu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
05:02   ANKARA Yanlışlıkla sıkılan biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti
05:01   Yanlışlıkla sıkılan biber gazı  9 öğrenciyi hastanelik etti
04:57   Yanlışlıkla sıkılan biber gazı  9 öğrenciyi hastanelik etti
04:57   Başkentte kız öğrenci yurdunda "biber gazı" paniği
04:19   Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"
03:53   Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
03:35   ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı