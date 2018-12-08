ABD'nin Silahları El Kaide ve Deaş'ın Eline Geçti"

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:42



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:42

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Orta Doğu bölgesine yönelik izlediği politikanın bölgeyi silah deposuna çevirdiğini ve Washington'un silahlarının El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledi.İran Dışişleri Bakanı Zarif, başkent Tahran'da düzenlenen "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları Toplantısı"ndan önce yaptığı açıklamada, ABD'nin bölge ülkelerine ihtiyacından çok silah sattığını ifade etti.Dışişleri Bakanı Zarif, "Bu ABD'nin bölgede izlediği politikanın çok tehlikeli olduğunun bir göstergesidir. Bu izlenen politika bölgeyi barış ve güvenliğe hiçbir fayda sunmayacak şekilde gelişmiş ve yıkıcı silahlarla dolu bir barut deposuna çevirmiştir." dedi.Zarif, Washington'un bölgeye çeşitli bahanelerle silah gönderdiğini belirterek, "Amerikalıların silahları Yemen'de El Kaide ve Suriye'de DEAŞ'ın eline geçti. Bunu Avrupalı gazetelerden okuduk. Bu durum güvenliğimize sürekli bir tehdittir." dedi."ABD Avrupa ile İran arasındaki ilişkilere zarar vermek istiyor"İran resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, ABD'nin İran ile Avrupa ilişkilerini bozmak için Tahran'ın füze programını bahane olarak kullandığını da ifade eden Zarif, "Amerikalılar, Avrupa ile İran arasındaki ilişkilere zarar vermek için her türlü çabayı gösteriyor ancak bundan daha fazla bölgedeki durumu tersine çevirmek için çabalıyorlar." ifadelerini kullandı.Çin'in teknoloji devi Huawei'in üst düzey yetkilisinin, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da gözaltına alınmasına değinen Zarif, bu durumun Washington yönetiminin çaresizliğini yansıttığını sözlerine ekledi.Tahran'da Türkiye, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan'ın katılımıyla düzenlenen "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları Toplantısı"na Türkiye adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da katılıyor.