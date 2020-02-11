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ABD'nin sözde barış planı BM önünde protesto edildi - NEW

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek isteyen bir grup, Birleşmiş Milletler (BM) merkezi önünde gösteri düzenledi.

11.02.2020 20:31 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:32
ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek isteyen bir grup, Birleşmiş Milletler (BM) merkezi önünde gösteri düzenledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Trump yönetiminin sözde barış planına karşı çıkmak için BM Güvenlik Konseyine hitap ettiği saatlerde toplanan Filistin yanlısı grup, BM binasının önünde gösteri yaptı.
Siyonizm karşıtı Yahudilerin kurduğu Neturei Karta International üyelerinin de destek verdiği gösteride protestocular, "Filistin'e özgürlük", "İsrail işgaline son" şeklinde sloganlar attı.
ABD'nin sözde barış planı BM önünde protesto edildi - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA


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