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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Almanya'nın Münih kentine hareket etti.

05.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:18ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'nın Münih kentine gitti
ABD'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey, İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli uçakla 'nın kentine hareket etti.
İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Uluslararası İdlib Konferansı'na katılan Jeffrey, programlarının ardından özel bir araçla İstanbul Havalimanı'na geldi.
Jeffrey, terminal girişinde güvenlik kontrolünden geçmesinin ardından görevliler tarafından CİP kontuarlarının olduğu bölümden pasaport kontrol noktasına yönlendirildi.
Buradaki işlemleri tamamlayan Jeffrey, son güvenlik kontrol noktasından geçerek, Münih'e hareket edecek tarifeli uçağa bindi.

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Kaynak: AA

5.03.2020 17:12:14