ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti

2011 yılından beri iç savaşın devam ettiği Suriye 'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın muhaliflerin elindeki bölgelere yönelik saldırıları sürerken, ABD'den son duruma ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

"700 BİN KİŞİ TÜRKİYE SINIRINA HAREKET ETTİ"

Washington yönetiminin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, rejim ve Rus savaş uçaklarının son üç günde İdlib'e 200 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Jeffrey, "İdlib'den 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, bu uluslararası kriz yaratır" dedi.

10 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Anadolu Ajansı, İdlib'de bugün gerçekleşen hava saldırılarında bir hastanenin hedef alındığını ve 10 sivilin yaşamını yitirdiğini bildiriyor.

Rejim güçleri ve Rus birlikleri, son olarak İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman ile birçok beldeyi ele geçirdi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON 300 BİN SİVİL GÖÇ ETTİ

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakata rağmen saldırılar durmadı, 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivil göç etti. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.

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