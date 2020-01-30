ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de 700 bin kişi Türkiye sınırına doğru harekete...

Brüksel'den telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'nin IŞİD'le müadele ve Suriye özel temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, son üç günde Suriye ordusunun ve Rus savaş uçaklarının İdlib 'de iki yüz hava saldırısı yaptığını söyledi.

İdlib'de yerinden edilmiş olan 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru harekete geçtiğini belirten Jeffrey, "Bu durum uluslararası bir kriz yaratabilir" dedi.

Jeffrey, kısa vadede ABD'nin Suriye'den kalan askeri birliklerini çekme gibi bir planı olmadığını söyledi.

İdlib'de 'terör örgütü' olarak kabul ettikleri IŞİD, Nusra ve Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) gibi gruplar olduğunu, HTŞ'yi doğrudan El Kaide'nin uzantısı olarak kabul ettiklerini belirten Jeffrey, Rusya ve Suriye'nin ise böyle bir ayrım gözetmeden sivilleri de hedef alacak şekilde operasyonlarını yürüttüğünü söyledi:

"Bir süredir tek amaçlarının Esad'la savaşmak olduğunu, vatansever muhalifler olduklarıklarını iddia ediyorlar. Rusya ise bu grupların kendisine tehdit olduğunu savunuyor. Çok uzun süredir Rusya'ya doğrudan bir tehdit olacak bir eylemleri olmadı. Nadiren, çok küçük insansız hava aracı düşürme gibi eylemleri oldu ama Rusya, bu grupları ayırmadan geniş çaplı operasyon yürütüyor."