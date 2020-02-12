ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Türkçe açıklama

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya geldi. Jeffrey ve heyetini Ankara'ya getiren uçak, 18.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

ESED RUSYA'YI TEHDİT OLARAK GÖRDÜ

James Jeffrey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'daki müttefiği Türkiye 'nin askerlerinin bugün İdlib'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, bu tehdidin Rusya ve Esed rejiminden geldiğini söyledi.

"ŞEHİDİMİZ VAR"

Jeffrey'nin Türkçe yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı "Bugün İdlib'de bizim müttefikimiz Türkiye'nin askerleri tehditle karşı karşıya. Bu tehdit Esad ve Rus hükümetinden geliyor. Şehidimiz var, başınız sağ olsun. Ankara'ya gelip Türk hükümetiyle görüşüp destek vermek istiyoruz."