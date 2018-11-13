ABD'nin Suriye Sözcüsü Ryan: "Deaş'a Karşı Suriye Demokratik Güçleri Saldırı Başlatacak"

13 Kasım 2018 Salı 11:27



13 Kasım 2018 Salı 11:27

PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) DEAŞ'ın Suriye'deki son kalesi olan Fırat'ın doğusuna yeniden saldırıya başlamak üzere olduğu bildirildi. ABD sözcüsü Albay Sean Ryan, SDG'nin DEAŞ'a karşı yeniden saldırıya geçeceğini söyledi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye sözcüsü Albay Sean Ryan, CNN'e yaptığı açıklamada SDG'nin DEAŞ'a karşı yeniden saldırıya geçeceğini söyledi. Türkiye'nin geçen ay sonlarında YPG ve PYD'nin mevzilerini bombalaması üzerine SDG'nin durdurduğu saldırılarını yeniden başlatacağı ve Fırat'ın doğusunda Deyrizor kırsalında bulunan DEAŞ'ın son kalesini ele geçirmeye çalışacağı belirtildi.Türkiye'nin YPG ve PYD mevzilerini bombalamasını durdurması için ABD Savunma Bakanı James Mattis ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford'un bu aybaşında Türk mevkidaşları ile telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.Suriye Demokratik Güçleri, Pazar günü yayımladığı mesajda, sınırdaki krizin yatıştırılması için yapılan yoğun diplomatik çabaların ardından grubun şimdi operasyonlara devam etme gereğini gördüğünü belirtti. Açıklamada, geçen ayın sonlarında Türkiye'nin YPG/PYD mevzilerini bombalaması sebebiyle DEAŞ'a kaşı operasyonlara ara verildiği belirtildi. DEAŞ'a kaşı kara saldırılarına ara verilmesine rağmen ABD'nin oluşturduğu koalisyonun Fırat'ın doğusundaki DEAŞ'ın mevzilerine 100 hava saldırısı yaptığı aktarıldı. - WASHINGTON