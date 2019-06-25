25.06.2019 13:24
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ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendi

ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendiMARDİN - ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'nin Suriye 'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin 'den görüntülendi
MARDİN - ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin 'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD'ye ait olduğu belirtilen 200 araçlık konvoyda araçların üzerinin brandalarla örtülü olduğu görüldü. Gece saatlerinde Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülendi. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki tırların arasında, pikaplar, zıhlı araçlar ve akaryakıt tankerlerinin olduğu da görüldü.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
Kaynak: İHA
Irak , Nusaybin , Amerika Birleşik Devletleri , Suriye , Genel

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