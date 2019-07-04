04.07.2019 13:12
Haberler» “genel“» Haber

ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendi

ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendiMARDİN - ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Kamışlı ilçesinden geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
MARDİN - ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Kamışlı ilçesinden geçerken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak üzerinden yaklaşık 200 araçlık konvoy Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoyda tırlar üzerinde zırhlı araçlar, pikaplar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı konvoy Nusaybin'den görüldü.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip gözden kayboldu ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 200 araçlık konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
Kaynak: İHA
Genel

Son Dakika Haberleri
15:45   500 bin liralık güvercinlerin 700 kilometrelik yolculuğu
15:38   Ünlü şair Küçük İskender alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı
15:28   Şehit ailesine darp iddiası... "Şemsiye kırılana kadar vurdular"
15:23   Savunma Sanayii Başkanı Demir: " Türkiye elindeki bir ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde...
15:08   Bakan Selçuk: "2007-2018 yılları arasında OECD ve AB ülkeleri arasında genç istihdamı oluşturmada...
14:48   Küçük İskender için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi
14:43   Yaya önceliğine dikkat çekmek için metrelerce yüksekten paraşütlerle atladılar