Haberler» Dünya» Haber

ABD'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi

ABD'nin, bölgedeki çıkarlarını korumak ve Suudi Arabistan'ın savunmasına destek olmak için Suudi Arabistan'a Amerikan askeri göndermesine Kral Selman bin Abdulaziz onay verdi.

20.07.2019 11:06

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Savunma Bakanlığı'nın, Suudi Arabistan'ın isteği ve koordinasyonu ile Suudi Arabistan'a güç transferi ve konuşlandırmasına yetki verdiğini açıklayan bildiri yayınladı.

Bildiride, acil ve ciddi tehlikelere işaret edilerek, bu hareketin Washington'a bölgedeki çıkarlarını ve güçlerini savunmak için ilave caydırıcılık sağlayacağı kaydedildi.

Bildiride, ayrıca Amerika'nın bölgedeki bu güçlerin statüsünü değerlendirmeye ve onları uygun bölgelere konuşlandırma konusunda Suudi yetkililerle çalıştığı kaydedildi.

ABD'DEN SONRA SUUDİLER DE AÇIKLAMA YAPTI

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının açıklamasının ardından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın bir açıklama yaparak; "Suudi Arabistan'ın ABD ile yaptığı işbirliği çerçevesinde bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ABD kuvvetlerine izin verdiğini" söylediğini bildirdi.

ABD'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Kral Selman, Dünya

Son Dakika Haberleri
12:29   Yolunu şaşıran geyik markete daldı
12:23   Fuat Oktay: Türkiye, Kıbrıs'ta tek vücut, tek yürek
12:20   KKTC'de Şafak Nöbeti tutuldu
12:15   Yolunu şaşıran geyik markete daldı
11:52   Araştırma : Kırık kalp sendromu ile kanser arasında ilişki var
11:52   Ukrayna erken genel seçime gidiyor: Seçim hakkında bilmeniz gerekenler
11:12   Ukrayna yarın sandık başında