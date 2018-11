ABD'nin Suudi Arabistan'a Desteği Sürdürmesi İçin Sunulan Nedenlerin Somut Yanı Yok"

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:38



NEW Amerikan NBC News'de yayımlanan bir analizde, "Dış politika uzmanları Suudi Arabistan 'ı desteklemeye devam etmemiz için 3 neden görüyor: petrol, İran ve terörizm. Bunların hiçbirinin somut bir yanı yok." değerlendirmesi yapıldı.NBC News'de Mark Hannah imzasıyla " Trump 'ın Suudi Arabistan'a desteği CIA ile çelişiyor, ulusal güvenliği altüst ediyor ve milyonlarca hayatı riske sokuyor." başlıklı bir analiz yayımlandı.CIA'nin hafta sonu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiği sonucuna ulaştığına dair haberlere işaret edilen makalede, buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump 'ın dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini süreceğini belirttiği aktarıldı.Suudi Arabistan'ın uzun zamandır sorun çıkardığına vurgu yapılan makalede, Washington yönetiminin inatçı bir şekilde bu ülkeye desteğinin giderek "savunulacak bir tarafı kalmadığına" işaret edildi.Makalede, Yemen 'de son zamanların en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığına işaret edilerek, "Trump, fazla uysalca ateşkes çağrıları ile 'gerçekten muhteşem müttefikimizin' yağcılığı arasında zırvalarken, Muhammed'in Trump'ın damadı ve Orta Doğu Danışmanı Jared Kushner 'ı cebinde tutmakla övündüğü bildiriliyor." ifadeleri kullanıldı."Yemen'deki savaşın öncüsü Suudi Arabistan, ama buna imkan tanıyan da ABD"Yemen'de 2015'te başlayan iç savaş nedeniyle açlığın ve ölümlerin had safhaya ulaştığının, ayrıca Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun ABD yapımı bombalarla düzenlediği hava saldırılarında masum sivillerin can verdiğinin altı çizilen makalede, "Bu savaşın öncüsü Suudi Arabistan, ama buna imkan tanıyan da ABD." ifadesi kullanıldı.Makalede, "Dış politika uzmanları Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmemiz için 3 neden görüyor: petrol, İran ve terörizm. Bunların hiçbirinin somut bir yanı yok." görüşü paylaşıldı.ABD'nin petrol üretiminde Suudi Arabistan ve Rusya 'yı geçtiği, Kanada 'nın da ABD'ye Suudi Arabistan'dan 4 kat daha fazla petrol sattığına işaret edilen makalede, "Bizim Suudi Arabistan'tan petrol ithalatı ihtiyacımızdan ziyade, Suudi Arabistan'ın bize petrol ihraç etmeye ihtiyacı var. Yenilenebilir enerji kaynakları geliştikçe, Suudi Arabistan'a petrol konusundaki bağımsızlığımız da güçlenmeli." ifadeleri kullanıldı.Makalede, Suudi Arabistan'ın belirli terör örgütlerine destek verdiğinin bilindiğine işaret edilerek, "Suudi Arabistan'ın terörizme karşı bir siper olduğu düşüncesi aleni bir şekilde aptalca." görüşü savunuldu."Orta Doğu politikamızı yeniden düşünmenin zamanı geldi, geçiyor"ABD'de ocak ayında görevine başlayacak Kongre'nin, ABD'nin Suudi Arabistan'a askeri desteğini sona erdirmesi için fırsatı olduğunun vurgulandığı makalede, Demokrat, Liberaller ve Cumhuriyetçilerin bir araya gelerek, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a verdiği umarsız desteğe son vermesi için cephe oluşturması çağrısı yapıldı.ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine dair zor kararların alınması gerektiğine işaret edilen makalede, "Dünyanın en baskıcı otokrasilerinden birisine verdiğimiz gereksiz ve savunulacak bir tarafı olmayan bir desteğe odaklanan Orta Doğu politikamızı yeniden düşünmenin zamanı geldi, geçiyor. Yeni Kongre, stratejik sorumluluk ve ahlaki felaket halini alan bu ittifaka bir son vermeli." vurgusu yapıldı.