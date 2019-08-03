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ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

03.08.2019 23:13 ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı
ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
El Paso Polis merkezi Sözcüsü Enrique Castillo, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında gerçekleşen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı. Castillo, yaralıların en yakın hastaneye sevk edildiğini belirtti.
El Paso Valisi Dee Margo da saldırıya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği kaydedildi.
Yerel basından "en az 18 yaralı" iddiası
Öte yandan, yerel basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı öne sürüldü.
Haberlerde, alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye çok sayıda polis ve ambulans takviyesinin yapıldığı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, El Paso, Teksas, Güncel

Kaynak: AA

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