ABD'nin Terör Listesine Aldığı Nuceba Hareketi'nden Karara Tepki

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ABD'nin terör örgütü listesine aldığı İran'a yakınlığıyla bilinen Irak'taki El-Nuceba Hareketi, alınan kararın Washington yönetiminin yürüttüğü psikolojik savaşın bir parçası olduğunu ve çalışmalarını etkilemeyeceğini savundu.Tahran'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Nuceba Hareketi Sözcüsü Haşim el-Musevi, ABD'nin, Nuceba Hareketi'ni ve hareketin liderini terör örgütü listesine eklemesine tepki gösterdi.Irak'ta ABD ile mücadele halinde olduklarını belirten Musevi, Washington yönetiminin terörizmle ilgili bir standardının olmadığını ve kendi menfaatine aykırı hareket edenleri terörist ilan ettiğini ileri sürdü.ABD'nin ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki diplomatik misyonlarına suçlamalarda bulunan Musevi, ABD'nin bölgedeki varlığını kabul etmemeleri, Golan'da askeri birlik kurmaları ve İsrail'in bölge ülkeleriyle ilişkilerini reddettikleri için terör örgütü ilan edildiklerini aktardı.İran ile de ilişkilerinin tüm alanlarda devam edeceğini açıklayan Musevi, Tahran yönetimi ile psikolojik ve manevi bir bağa sahip olduklarını kaydetti.ABD Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü İran'a yakınlığıyla bilinen Irak'taki En-Nuceba Hareketi ile liderini terör örgütü listesine aldığını duyurmuştu.Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, İran güdümündeki Nuceba Hareketi ile lideri Ekrem Abbas el-Kabi'nin Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine alındığı belirtilmişti.Söz konusu kararın terör saldırılarının planlanması ve gerçekleştirilmesinin önüne geçilmesi için alındığı aktarılan açıklamada, 2013'te kurulan Nuceba Hareketi'nin İran tarafından desteklenen Iraklı gruplar arasında bulunup Bağdat hükümetinin kontrolünde olmadığı iddia edilerek, şu ifadelere yer verilmişti:"Hareket, açık bir şekilde İran ve İran'daki dini lider Ayetullah Hamaney'e biat ettiğini duyurdu. Hareket lideri Kabi, İran'ın kendilerine askeri ve lojistik anlamda destek verdiğini, İran Kudüs Güçleri Ordusu Komutanı Kasım Süleymani ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile yakın ilişkileri bulunduğunu belirtti."Nuceba HareketiNuceba hareketi, ABD ve İsrail'le mücadele gerekçesiyle Suriye'de savaşmak için Asayib Ehlilhak Hareketi'nden (Şii milis) 2013'te ayrılarak kuruldu. Irak'ta İran yanlısı Haşdi Şabi milis gruplarının içinde yer alan Nuceba Hareketi, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki birçok bölgeyi ele geçirmesinden sonra Irak'taki Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani'nin çağrısıyla ön plana çıktı. Nuceba Hareketi, Suriye'de de İdlib'in güneybatısında, Lazkiye kırsalında Irak Hizbullahı ve Irak kökenli Zülfikar Tugayları ile varlık gösteriyor.