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ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Sales'den Esed rejimine İdlib tepkisi Açıklaması

ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, Beşar Esed rejiminin İdlib'de teröristlerle mücadele etme niyetinde olmadığını, amacının sivilleri hedef alarak şehrin kontrolünü ele geçirmek olduğunu söyledi.

27.02.2020 01:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:30ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Sales'den Esed rejimine İdlib tepkisi Açıklaması
ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, Beşar Esed rejiminin 'de teröristlerle mücadele etme niyetinde olmadığını, amacının sivilleri hedef alarak şehrin kontrolünü ele geçirmek olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Direktörü Sales, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamasında İdlib'e düzenlediği saldırılar sebebiyle Suriye rejimine tepki gösteren Sales, "Esed rejiminin İdlib'de teröristlerle savaşmak gibi bir niyeti yok. Bölge üzerinde kontrolü yeniden kurmak ve oradaki sivil nüfusu rejimden beklediğimiz acımasızlığa maruz bırakmak peşinde." ifadelerini kullandı.
Sales, ayrıca Rusya ve İran'ın Suriye'de rejime verdiği desteğe de dikkati çekerek, "Aynı şey Esed rejimine sahip çıkan yabancı güçler için de geçerli. Terörle mücadele gibi bir kaygıları yok. Hegemonyayı tekrar inşa etmenin derdindeler." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Beşşar Esed, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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