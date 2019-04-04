04 Nisan 2019, 11:33
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ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD'nin Türkiye'yi S-400 konusunda tehdit etmesine yanıt olarak "ABD, müttefiklerine baskı için her türlü yöntemi kullanıyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD'nin Türkiye'nin S-400'ler ile NATO üyeliği arasında bir seçim yapması gerektiği tehdidine yanıt verdi. Gruşko, Washington'ın müttefiklerine baskı uygulamak için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı" demişti.

ABDABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor

Rusya Federasyonu, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel