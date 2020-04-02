Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'nin ünlü futbol takımı, Çin'den 1,2 milyon yüz maskesi satın aldı

NEW ABD'nin önde gelen futbol takımlarından Boston merkezli New England Patriots'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında Massachusetts eyaletindeki sağlık çalışanları için Çin'den 1,2 milyon yüz maskesi satın aldığı belirtildi.

02.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:48
ABD'nin ünlü futbol takımı, Çin'den 1,2 milyon yüz maskesi satın aldı

NEW ABD'nin önde gelen futbol takımlarından Boston merkezli New England Patriots'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında Massachusetts eyaletindeki sağlık çalışanları için Çin'den 1,2 milyon yüz maskesi satın aldığı belirtildi.

Massachusetts Valisi Charlie Baker, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ilgili sağlık ekipmanının yüklendiği futbol takımının özel uçağının fotoğrafını paylaşarak, takım yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Baker, 1,2 milyon "N95" tipi yüz maskesi ve kişisel koruyucu ekipmanının salgınla mücadele eden eyaletteki sağlık çalışanlarına gideceğini yazdı.

New York için de Çin'den 300 bin koruyucu maske

New England Patriots'un sahibi Robert Kraft da çok ihtiyaç duyulan "N95" maskelerini satın alıp takımın özel uçağıyla acilen getirmenin önemine işaret ederek, bu insani misyonun bir parçası olmaktan dolayı onur duyduklarını vurguladı.

Kraft'in, New York eyaleti için de Çin'den 300 bin koruyucu maske getireceği kaydedildi.

Patriots uçağının bugün öğleden sonra Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na ulaşacağı, diğer yaklaşık yarım milyon yüz maskesi siparişinin de haftaya getirileceği bildirildi.

Massachusetts, virüsten en fazla etkilenen eyaletler arasında

John Hopkins Üniversitesi sitesinin son verilerine göre, Massachusetts, ülkede virüsten en fazla etkilenen eyaletler içinde 7 bin 773 vakayla 6. sırada yer alıyor.

Virüsle mücadele için temel ihtiyaçları karşılayan iş yerlerinin kapatıldığı eyalette, salgından dolayı şimdiye kadar 122 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Massachusetts, Futbol, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ABD'nin ünlü futbol takımı, Çin'den 1,2 milyon yüz maskesi satın aldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul’daki hastanenin açılış tarihi netleşti Haberler
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul'daki hastanenin açılış tarihi netleşti
’Korona test sayısı artıyor’ diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haberler
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

20:57: Kavgada ölen iki kişi toprağa verildi - Haber 20:56: Çin'de 640 bin nüfuslu kasaba karantina altına alındı - Haber 20:55: Müftü Çelik: "Gerekli tedbirleri aldık" - Haber 20:54: Kadavradan çıkartılan böbrek 20 yıldır diyalize giren hastaya şifa oldu - Haber 20:52: Cezaevi firarisi, yakalanmamak için evi ile ahır arasına tünel yapmış - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor - Haber 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:34: Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler