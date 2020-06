ABD'nin Viyana Büyükelçiliği önünde George Floyd protestosu

Kaynak: DHA

ABD'nin Viyana Büyükelçiliği önünde George Floyd protestosuADİL ELMAS, Avusturya (DHA)- ABD'nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ABD başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde başlayan protestolar Avusturya'da sıçradı.Viyana bir çok protestocu oturma eylemi yaptı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi. Viyana'da gerçekleşen protesto gösterilerinde binlerce kişi ABD'nin Viyana Büyükelçiliği önünde toplanarak yaşanan ırkçı saldırı ve polis şiddetini protesto etti. Protestocular oturma eylemi gerçekleştirmesinin ardından slogan attı.' BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE HAREKET EDELİM'Demirören Haber Ajansı 'na (DHA) konuşan protestoya katılan 20 yaşındaki Maxi Milian, "En önemli şeyin toplum olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi" dedi. Milian,?Bizim için önemli olan konuların arkasında olarak birlik ve beraberlik içinde bugün de bu gerçekleşiyor 'diye konuştu.'SENİ SEVİYORUM' DİYEREK PROTESTOCULARI SELAMLADIProtestoya katılanlara Almanca ve Türkçe 'Seni Seviyorum' diyerek selamlayan bir protestocu ise 'Lütfen biz hepimiz bir milletiz, bir insan ırkıyız. Afrikalı, Amerikalı, Asyalı, Latin Amerikalı hepimiz bir birliğiz bir aile tek aşk birlikte güçlüyüz, korkmayın' dedi.'YENİ BİR SİSTEM İÇİN HAREKETE GEÇMEMİZ GEREKTİĞİ GÖSTERİYOR'İnsanların Amerika'da günlerdir sokakta olması kendisini çok etkilediğini belirten Christoph da şunları kaydetti: 'Bugün de dünkü kadar çok insanın sokaklara inmesi beni çok etkiledi. Dayanışmayı eylemlerle çok uzak bir ülke için göstermekteyiz. Bu ülkede de yaşayanlar içinde ırkçılığın çok büyük bir sorun olduğunu göstermekte. Polis baskısının sadece Amerika'da değil aynı şekilde Avusturya'da da güncel, özellikle korona sürecinde polisler gün içerisinde parklarda yabancı uyruklu gençlere baskı uygulandı. Sanırım bu kadar çok katılanın olmasının sebeplerden biri, bu yeni bir jenerasyonun, farklı statülerden olan insanların artık bu durumdan bıkmış olduğunu gösteriyor. Ülke içerisindeki adaletsizliğin eylemlerde çıkması çok önemli ve yaşamımızdaki her alanın, sistemin ırkçılık üzerine kurulu olduğunu göstermektedir. Birilerin bastırıldığını ve buna bağlı olarak yeni bir sistem için harekete geçmemiz gerektiği gösteriyor. Kazancın önem taşımadığı, ırkların ve ten renginin hiç bir önemi olmayan, sadece insanlığın önemli olduğu bir sistem.''DÜN 50 BİN KATILIMCI VARDI'Avusturya'da sanatla uğraşan Jonathan ise protestoya ilişkin şu sözlere yer verdi: 'Burada her türlü insan var, her kültürden, siyah beyaz, Asyalı, uyruğu önem taşımadan. Amerika'daki olanları göstermek için, Avusturya da karışık kültüründe aynı fikirde olduğunu ve insan hakları için savaştığını. Ben şahsen Avusturyalıyım ve kendim de deneyim sahibi oldum başka Avusturyalılar tarafından veya polis tarafından farklı davranışlara. Bununla alakalı çok deyimim oldu bu nedenle bugün destek vermek için ben de katıldım. Bu kadar çok kişinin katılmasına çok sevindim. Dün 50 bin katılımcı vardı bugün yine inanılmaz çok insan var. Sadece siyahi olmamaları beni çok mutlu ediyor. Kimin nereden geldiği önemli değil. Artık Avusturya'nın da insanların Amerika'da olanları görebilmesine bir imza attığını düşünüyorum. Herkese geldikleri için teşekkür ediyorum?