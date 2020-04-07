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ABD'nin Wisconsin eyaletinde ön seçimler korona salgınından dolayı ertelendi

ABD'nin Wisconsin eyaleti Valisi Tony Evers, eyalette 7 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Başkanlık ön seçimlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Haziran'a erteledi.

07.04.2020 00:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:34
ABD'nin Wisconsin eyaletinde ön seçimler korona salgınından dolayı ertelendi
ABD'nin Wisconsin eyaleti Valisi Tony Evers, eyalette 7 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Başkanlık ön seçimlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Haziran'a erteledi.
Yayınladığı Valilik Kararnamesi'nde eyalette 2 bin 262 kişinin salgına yakalandığını ve 63 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Evers, eyalette 72 merkezde 1850 memur ve 3 bin seçim görevlisinin seçimde görevlendirilmesi gerektiğini ve seçimin yapılması durumunda bu kişilerin koronavirüs riski ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.
Vali Evers ayrıca, seçim merkezlerine gelecek insanların da salgın riski ile karşı karşıya kalacağını kaydetti.
Demokrat Valinin ön seçimleri erteleme kararına eyalet Temsilciler Meclisinden tepki geldi.
Cumhuriyetçi vekiller, Valinin anayasayı ihlal ettiğini ve ön seçimin ertelenmesinin siyasi bir karar olduğunu iddia etti.
ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 335'e yükselirken vaka sayısı 347 bini aştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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