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ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararı Gazze'de protesto edildi

Gazze'deki Filistinli gruplar, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim yerlerini, "yasa dışı kabul etmeme" kararını protesto etti.

26.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:16ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararı Gazze'de protesto edildi
'deki Filistinli gruplar, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim yerlerini, "yasa dışı kabul etmeme" kararını protesto etti.
Gazze'deki BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) binası önünde düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.
Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili aldığı son kararlar hükümsüzdür ve Filistinlilerin haklarını açıkça ihlal etmektedir." dedi.
ABD yönetiminin söz konusu kararla "Filistin topraklarını işgal etmekten geri durmayan İsrail ile aynı safta yer aldığını" vurgulayan Rıdvan, bu tür kararlara birlik olarak, barışçıl yöntemlerle karşı koyacaklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" söylemişti.
Söz konusu açıklamaya Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşlar da tepki göstermişti.
BM de işgal altında olan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yinelemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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