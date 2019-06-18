18.06.2019 17:08
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ABD'nin yaptırım içerikli mektubuna Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt

ABD

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın gönderdiği Ankara'nın tepkisini çeken 'Türk F-35 pilotları ve S-400' konulu mektubuna cevap verdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın gönderdiği ve Ankara'nın tepkisini çeken 'Türk F-35 pilotları ve S-400' konulu mektubuna cevap verdiği belirtildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir." denildi.
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Kaynak: Euronews.com
Ankara, Hulusi Akar, Dünya

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