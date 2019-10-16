ABD'nin yaptırım kararı sonrası Berat Albayrak'ın ABD'deki toplantıya katılmayacağı iddia edildi

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa yaptırım uygulama kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ınbu hafta Washington'da yapılacak IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılmayacağını yerine yardımcısı Bülent Aksu'nun vekalet edeceği öne sürüldü.

ABD'nin Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırım getirdiği açıklandı. Başkan Donald Trump Türkiye'ye karşı yaptırım kararnamesini imzaladı.

Yaptırım kararnamesine göre ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılması için yürütülen müzakereler derhal durdurulacak. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yaptırım uygulanacak bakanlıklar arasında.

ALBAYRAK ABD'YE GİTMEYECEK İDDİASI

Fakat yaptırım uygulanmayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Reuters'a konuşan konuya yakın bazı kaynaklar Albayrak'ın bu hafta Washington'da yapılacak IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılmayacağını yerine yardımcısı Bülent Aksu'nun vekalet edeceğini söyledi.

Programa katılmamanın gerekçesi ise açıklanmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamada, yakın zamanda şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.