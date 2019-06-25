25.06.2019 10:20
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"ABD'nin yeni yaptırımları diplomasi yollarını ebediyen kapatacak"

"ABD

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, ABD'nin İran'ın liderlerine yönelik yeni yaptırım kararı almasının Tahran ile Washington arasındaki diplomasi kanalını ebediyen kapatacağını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi , ABD'nin İran'ın liderlerine yönelik yeni yaptırım kararı almasının Tahran ile Washington arasındaki diplomasi kanalını ebediyen kapatacağını kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'in İran'ın Ruhani lideri Ayetullah Hamaney 'e ve diğer üst düzey liderlere karşı işe yaramaz yaptırım kararı alması iki ülke arasındaki diplomasi kanalını ebediyen kapatacak. Trump'ın umutsuz idaresi, dünya barış ve güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan uluslararası mekanizmayı yıkıyor" dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD'nin İran liderlerine karşı yeni yaptırım kararı alması konusunda attığı tweet'te, "Başkan Trump'ın yakınındaki şahin siyasetçiler diplomasiden çok savaşa susamış. ABD'nin İran Körfezi'nde bulunmaya hiçbir hakkı olmadığı konusunda yüzde 100 haklıyız. ABD'nin B takımı ABD'nin menfaatleriyle ilgilenmiyor, diplomasiye önem verme yerine savaşa susamışlar" dedi. Zarif daha önce yaptığı bir açıklamada, B Grubu olarak nitelediği Trump'ın Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'ı İran ile anlaşmazlığa sürüklediğini söylemişti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri , Musavi , Dışişleri Bakanlığı , İran , Güncel

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